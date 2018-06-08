Патрик Виейра согласовал контракт с «Ниццей»

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра согласовал соглашение с «Ниццей». До него командой руководил швейцарский специалист Люсьен Фавр.

Стороны договорились о трехлетнем контракте. Теперь французский специалист ведет переговоры с американским клубом о расторжении действующего соглашения.

В текущем сезоне «Нью-Йорк Сити» под руководством бывшего игрока лондонского «Арсенала» одержал 8 побед в 14 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. Виейра был назначен главным тренером «Нью-Йорк Сити» 21 января 2016 года.

Напомним, Вийера — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. На клубном уровне футболист защищал цвета «Милана», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: RMC