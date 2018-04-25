Патрик Виейра готов возглавить «Арсенал»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, возглавляющий ныне «Нью-Йорк Сити», заявил, что готов тренировать «канониров». При этом француз подчеркнул, что никаких контактов с лондонским клубом у него пока не было.

«Если вопрос в том, готов ли я возглавить «Арсенал», то, да. Я готов. Связывался ли со мной клуб? Честно и серьезно, нет.

Я все еще в «Нью-Йорке». Если это и случится, то только в следующем году. Мой нынешний контракт действует, по крайней мере, до конца сезона, а после может случиться все, что угодно. Но, повторю, у меня есть контракт до конца сезона», – сказал Виейра.

Всего два дня назад в СМИ появилось интервью, в котором Виейра заявляет, что пока не готов тренировать такой клуб, как «Арсенал», поскольку не имеет достаточного опыта.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

«Арсенал» сформировал шорт-лист из восьми возможных преемников Арсена Венгера

Petr Čech

Петр Чех стал первым вратарем в истории АПЛ, проведшим 200 «сухих» матчей

Демирбай

«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Керемом Демирбаем

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 