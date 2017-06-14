Патрик Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»

Автор: Антон Муша 0

Патрик Клюйверт

Голландская пресса сообщает, что руководители тульского «Арсенала» выходили на Патрика Клюйверта с предложением возглавить  клуб, однако специалист ответил отказом.

Последним местом работы Клюйверта был «ПСЖ», где он занимал пост спортивного директора. На прошлой неделе руководство парижан предложило голландцу другую должность, но он предпочел покинуть клуб. Ранее Клюйверт успел поработать в «АЗ Алкмаар», «НЕК Неймеген», молодёжной команде «Твенте», сборной Нидерландов, Кюрасао и молодёжной команде «Аякса».

Напомним, что 31 мая тульский «Арсенал» отправил в отставку Сергея Кирьякова, и с тех пор пост главного тренера клуба вакантен.

Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf

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Антон Муша

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