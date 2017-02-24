В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Еженедельник «Футбол» подвел ее итоги.
Пары 1/8 финала Лиги Европы:
«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Голландия)
«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)
«Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия)
«Шальке» (Германия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
АПОЭЛ («Кипр») — «Андерлехт» (Бедбгия)
«Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия)
Фото: Global Look Press
Источник: Eженедельник «Футбол»
One thought on “«Ростову» достался «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» сыграет с «Сельтой». Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы”
Сейчас интересно будет понаблюдать, как болельщики «Ростова» на словах «чуду-юду» МЮ» побивать будут.