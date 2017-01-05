«Пари Сен-Жермен» намерен заполучить Алексиса Санчеса

Форвард лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ». В приобретении 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер парижан Унаи Эмери, ранее работавший с московским «Спартаком».

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции. Утверждается, что в услугах 28-летнего чилийца заинтересовался «ПСЖ». Форварда видеть в своей команде желает лично главный тренер парижан Унаи Эмери.

Напомним, «ПСЖ» в данный момент занимает лишь третью строчку турнирной таблицы чемпионата Франции, отставая от лидирующей «Ниццы» на пять очков.

В текущем сезоне Алексис Санчес забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач в 20 проведенных матчах английской премьер-лиги. Ранее игрок защищал цвета «Барселоны».

Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ он забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.