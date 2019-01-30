Паредес – в «ПСЖ», Вагнер Лав вернулся в Бразилию, Тарасов обяжут выплатить 480 тысяч. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 29 января.

1. Леандро Паредес перешел в «ПСЖ»

24-летний аргентинец заключил контракт с парижским клубом до лета 2023 года.

2. «Арсенал» арендует Дениса Суареса у «Барселоны»

Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.

3. В «Коринтианс» вернулся Вагнер Лав

Футболист достался бразильскому клубу бесплатно.

4. Тренер «Вильярреала» уволен спустя два месяца после назначения

В девяти матчах он одержал одну победу – над «Спартаком».

5. Дмитрия Тарасова обязали платить 480 тысяч рублей алиментов ежемесячно

Тарасов за прошлый год заработал 155 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт «ПСЖ»

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