Паредес – в «ПСЖ», Вагнер Лав вернулся в Бразилию, Тарасов обяжут выплатить 480 тысяч. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 29 января.
1. Леандро Паредес перешел в «ПСЖ»
24-летний аргентинец заключил контракт с парижским клубом до лета 2023 года.
2. «Арсенал» арендует Дениса Суареса у «Барселоны»
Сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.
3. В «Коринтианс» вернулся Вагнер Лав
Футболист достался бразильскому клубу бесплатно.
4. Тренер «Вильярреала» уволен спустя два месяца после назначения
В девяти матчах он одержал одну победу – над «Спартаком».
5. Дмитрия Тарасова обязали платить 480 тысяч рублей алиментов ежемесячно
Тарасов за прошлый год заработал 155 миллионов рублей.
Фото: официальный сайт «ПСЖ»