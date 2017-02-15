Паоло Дибала: «Я близок к подписанию контракта с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Паоло Дибала может продлить соглашение с командой в ближайшее время. Об этом сообщил сам игрок.

«Могу сообщить радостную новость: мы с «Ювентусом» очень близки к подписанию нового контракта. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с гендиректором клуба Джузеппе Мароттой . Скоро будут обговорены все детали и мы успешно завершим переговоры», — заявил 25-летний аргентинец.

В «старую синьору» форвард перешел в 2015 году из «Палермо». В текущем сезоне Серии А Дибала сыграл за итальянцев 17 матчей и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Forza Italian Football