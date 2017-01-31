Паоло Дибала принял решение покинуть «Ювентус»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, во время матча 22-го тура против «Сассуоло» (2:0) не пожавший руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, принял решение покинуть клуб. Согласно источнику, аргентинец недоволен своим статусом в команде и хочет стать игроком одного из лучших клубов Испании.

Ранее сообщалось о том, что у «Реала» и «Барселоны» имеется предметный интерес к футболисту. Согласно испанским СМИ, фаворитом в борьбе за Дибалу является мадридский клуб, но ранее сам Дибала говорил о том, что когда-нибудь хотел бы выступать в одной команде со своим кумиром и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А  аргентинец забил 5 мячей в 14-ти матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena COPE

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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