Паоло Дибала принял решение покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, во время матча 22-го тура против «Сассуоло» (2:0) не пожавший руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, принял решение покинуть клуб. Согласно источнику, аргентинец недоволен своим статусом в команде и хочет стать игроком одного из лучших клубов Испании.

Ранее сообщалось о том, что у «Реала» и «Барселоны» имеется предметный интерес к футболисту. Согласно испанским СМИ, фаворитом в борьбе за Дибалу является мадридский клуб, но ранее сам Дибала говорил о том, что когда-нибудь хотел бы выступать в одной команде со своим кумиром и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А аргентинец забил 5 мячей в 14-ти матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena COPE