«Палермо» снова в поиске нового главного тренера

Эудженио Корини официально больше не является главным тренером «Палермо». Основным кандидатом на вакантное место является Давиде Бллардини, уже работавший с командой.

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини подал в отставку с занимаемой им должности после поражения от «Интера» (0:1) в 21-м туре итальянского чемпионата.

Отмечается, что в команду может вернуться Давиде Баллардини, который уже дважды за последние 2 года занимал эту должность. Осенью 2015 года Баллардини был назначен главным тренером «Палермо», однако уже в январе 2016 года был уволен, будучи главным тренером всего 7 туров. Но уже в апреле 2016 года был возвращен на свое прежнее место работы, однако в сентябре 2016 года, спустя 2 тура текущего сезона снова покинул занимаемый пост.

Также Баллардини занимал пост главного тренера «Палермо» в сезоне 2008/09.

На данный момент «Палермо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport