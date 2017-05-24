Пабло Сабалета может перейти в «Вест Хэм»

Аргентинский защитник «Манчестер Сити» может сменить клуб. В игроке заинтересована другая английская команда.

Руководство «Вест Хэма» собирается подписать контракт с Сабалетой. О возможной сумме контракта южноамериканца в лондонском клубе ничего не сообщается. Напомним, в текущем сезоне АПЛ Пабло провел за «горожан» 32 игры и забил два мяча.

В «МанСити» защитник выступает с 2008 года, став за это время двукратным чемпионом Англии. Также Сабалета является серебряным призером ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports