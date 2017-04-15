Пабло Освальдо: «Курил в раздевалке с Буффоном»

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо, завершивший игровую карьеру летом 2016 года, рассказал о том, как курил в раздевалке сборной Италии. Вместе с ним были голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и тренер Чезаре Пранделли.

«Правда, что я курил в раздевалке сборной Италии, но я делал это не один. Курил там с Джанлуиджи Буффоном и тренером», — заявил Освальдо.

Сообщается, что тренером, которого упоминает Освальдо, является Чезаре Пранделли, поскольку именно он вызывал форварда в сборную Италии с 2011 по 2014 год.

Ранее итальянские СМИ сообщали о наличии у Буффона вредной привычки, однако сам футболист ее отрицал.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia