Отставка Монтеллы, возвращение «Фортуны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 апреля.
1. Премьер-лига. 28-й тур. «Арсенал» одолел «Анжи».
2. Лучшие тексты недели: Колыванов — о Дзюбе и Смолове, «Авангард» в финале Кубка, Венгер покидает «Арсенал».
3. «Севилья» уволила Винченцо Монтеллу с поста главного тренера команды.
Монтелла проработал с испанцами меньше полугода.
4. «Фортуна» из Дюссельдорфа вернулась в Бундеслигу спустя пять лет.
5. «Эмполи» вернулся в Серию А спустя год.
6. Продажу алкоголя в Москве в период ЧМ ограничат не только в дни матчей, но и накануне.
Фото: Global Look Press