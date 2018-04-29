Отставка Монтеллы, возвращение «Фортуны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 апреля.

1. Премьер-лига. 28-й тур. «Арсенал» одолел «Анжи».

2. Лучшие тексты недели: Колыванов — о Дзюбе и Смолове, «Авангард» в финале Кубка, Венгер покидает «Арсенал».

3. «Севилья» уволила Винченцо Монтеллу с поста главного тренера команды.

Монтелла проработал с испанцами меньше полугода.

4. «Фортуна» из Дюссельдорфа вернулась в Бундеслигу спустя пять лет.

5. «Эмполи» вернулся в Серию А спустя год.

6. Продажу алкоголя в Москве в период ЧМ ограничат не только в дни матчей, но и накануне.

Фото: Global Look Press

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