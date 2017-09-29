Отставка Карло Анчелотти, результаты игрового 2-го тура Лиги Европы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 сентября.

1. Лига Европы. 2-й тур. «Зенит» победил «Реал Сосьедад», «Локомотив» разгромил «Злином».

Результаты других матчей игрового для Лиги Европы.

2. «Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме во время матча Юношеской Лиги чемпионов.

Английский клуб заявил, что один из игроков молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму.

3. Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Баварии».

Его место на скамейке в воскресном матче с «Гертой» займет Вилли Саньоль.

4. «ПСЖ» хочет купить Алексиса Санчеса зимой за 10 млн евро.

Игрок летом 2018 года может станет свободным агентом.

5. Жозе Моуриньо: «Этот состав ЦСКА сильнейший, но и «МЮ» — моя сильнейшая команда».

Португалец остался доволен игрой своих подопечных и похвалил Ромелу Лукаку, отметив, вокруг нападающего собран великолепный коллектив.

Фото: Global Look Press

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