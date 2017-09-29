Отставка Карло Анчелотти, результаты игрового 2-го тура Лиги Европы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 сентября.
1. Лига Европы. 2-й тур. «Зенит» победил «Реал Сосьедад», «Локомотив» разгромил «Злином».
Результаты других матчей игрового для Лиги Европы.
2. «Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме во время матча Юношеской Лиги чемпионов.
Английский клуб заявил, что один из игроков молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму.
3. Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Баварии».
Его место на скамейке в воскресном матче с «Гертой» займет Вилли Саньоль.
4. «ПСЖ» хочет купить Алексиса Санчеса зимой за 10 млн евро.
Игрок летом 2018 года может станет свободным агентом.
5. Жозе Моуриньо: «Этот состав ЦСКА сильнейший, но и «МЮ» — моя сильнейшая команда».
Португалец остался доволен игрой своих подопечных и похвалил Ромелу Лукаку, отметив, вокруг нападающего собран великолепный коллектив.
Фото: Global Look Press