Отец Павла Мамаева находился в федеральном розыске по делу о разбое

Стали известны подробности об отце футболиста Павла Мамаева. Константин Мамаев в 1999 году был объявлен в федеральный розыск.

Причиной розыска стало то, что Мамаев-старший скрылся от следствия. Позже розыск был прекращен.

С чем именно связано уголовное расследование на данный момент неизвестно. Однако известно, что статья, в рамках которой разыскивался Константин Мамаев, связана с разбоем. Наказание, которое предусмотрено по данной статье – лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Ранее стало известно, что Константин Мамаев обрушился с критикой на желание клуба «Краснодар» расторгнуть контракт с его сыном.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала после двух драк. По предварительным данным, они избили на парковке в Москве водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем в кофейне набросились на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал «112»