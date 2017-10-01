Отец Неймара: «Решение сына перейти в «ПСЖ» стало для меня сюрпризом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Неймар

Отец Неймара является еще и агентом форварда «ПСЖ». Папа рассказал о переходе сына в парижский клуб из «Барселоны».

«Решение Неймара перейти в «ПСЖ» стало для меня сюрпризом. У нас было предложение в прошлом году, но мы не достигли соглашения. На этот раз предложение «ПСЖ» было очень интересным. Я сомневался до последнего момента. Я сказал ему: «У тебя всё в порядке в «Барселоне», ты находишься в зоне комфорта. Но он хотел выйти из нее, рискнуть.

Его друзья, Месси, Суарес, Ракитич, Пике пытались отговорить его. Но он хотел этого вызова, и мы его поддержали», — рассказал отец Неймара.

Напомним, что 25-летний бразильский форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: TF1

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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