Отец Месси: «Нет опасности того, что Лео уйдет из «Барселоны»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Лионель Месси

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассказал о будущем игрока. Он заявил, что его сын не покинет каталонский клуб.

«Нет никакой опасности», – заявил Хорхе Месси.

По информации программы El Larguero, выходящей в эфире испанской радиостанции , переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.

Представители «Барселоны» также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба Жозеп Бартомеу.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena SER

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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