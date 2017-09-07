Отец Иньесты: «Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб»

Хосе Антонио, отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, высказался о ситуации с контрактом сына. Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил о принципиальной договоренности с Иньестой о продлении контракта, но игрок опроверг эту информацию.

«Я говорю с сыном каждый день. Он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой.

Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб. Он способен отыграть еще 2-3 года на «Камп Ноу», – сказал Иньеста-старший.

Фото: Global Look Press

Источник: Cuatro