Отец Иньесты: «Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб»

Автор: Евгений Морозов 0

Андреас Иньеста

Хосе Антонио, отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, высказался о ситуации с контрактом сына. Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил о принципиальной договоренности с Иньестой о продлении контракта, но игрок опроверг эту информацию.

«Я говорю с сыном каждый день. Он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой.

Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб. Он способен отыграть еще 2-3 года на «Камп Ноу», – сказал Иньеста-старший.

Фото: Global Look Press
Источник: Cuatro

 

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андрес Иньеста

Андрес Иньеста о возможном уходе из «Барсы»: «Скажем так, в данный момент я думаю о своем будущем, чего не делал раньше»

Коутиньо

«Барселона» договорилась с Филлипе Коутиньо о контракте

Месси и Ракитич

«Барселона» готова отдать Ивана Ракитича «Ливерпулю» ради приобретения Филиппе Коутиньо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 