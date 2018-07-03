Отец Джона Оби Микела был похищен перед игрой с Аргентиной

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел играл на ЧМ-2018 под огромным психологическим прессом. Накануне игры с Аргентиной (1:2) его отец был похищен.

26 июня, за несколько часов до решающей игры группового этапа чемпионата мира, 31-летний хавбек узнал о похищении отца, когда ехал в автобусе на стадион в Санкт-Петербурге. Член семьи позвонил Оби Микелу и сказал, что ему нужно перезвонить похитителям по указанному номеру. Когда футболист «Тяньцзинь Теда» сделал это, ему заявили о необходимости заплатить выкуп. Игроку пригрозили, что отца убьют, если он что-то кому-то расскажет.

Старший Оби Микел был похищен на юго-востоке Нигерии, когда направлялся на похороны. Полиция смогла освободить мужчину, но отец игрока подвергался пыткам во время недельного плена и сейчас находится в больнице. Это второй раз, когда отец Оби Микела был похищен. В первый раз это случилось в августе 2011 года.

«Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Мне пришлось забыть и про травму (трещина пальца на руке). Я не знал, что делать, но все же решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну. Я даже не мог сообщить об этом тренерам или сотрудникам федерации. Об этом знал только очень узкий круг моих друзей.

Мне сказали, что они застрелят моего отца, если я сообщу властям или кому-нибудь еще. Я также не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекала его или команду в день такой важной игры.

К счастью, мой отец был благополучно освобожден в понедельник днем. Я благодарю полицию и власти за их усилия по спасению моего отца, моих друзей и членов семьи за поддержку, которую я получил. К сожалению, мой папа сейчас в больнице, он получает экстренное лечение из-за пыток», – рассказал Оби Микел.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»