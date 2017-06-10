Отборочные матчи ЧМ-18. Результаты дня

Автор: Дмитрий Темников 0

Казахстан – Дания – 1:3 (0:1)
0:1 — Йоргенсен (27),  0:2 — Эриксен (51 – с пенальти), 1:2 — Куат (76),  1:3 — Дольберг(81).

Азербайджан – Северная Ирландия – 0:1 (0:0)
0:1 — Даллас (90).

Шотландия – Англия – 2:2 (0:0)
0:1 — Окслейд-Чемберлен (70), 1:1 — Гриффитс (87), 2:1 — Гриффитс (90), 2:2 — Кейн, 90.

Словения – Мальта – 2:0 (1:0)
1:0 — Иличич (45), 2:0 — Новакович (84).

Польша – Румыния – 3:1 (1:0)           
1:0 — Левандовски (29 – с пенальти), 2:0 — Левандовски (57), 3:0 — Левандовски (62 — с пенальти), 3:1 — Станку  (77).

Черногория – Армения —  4:1 (2:0)
1:0 — Бечирай (2), 2:0 — Йоветич (28), 3:0 — Йоветич (54), 4:0 — Йоветич (82), 4:1 — Корян (89).

Норвегия – Чехия — 1:1 (0:1)
0:1 — Гебре Селассие (36), 1:1 — Седерлунд (55 — с пенальти).

Литва – Словакия – 1:2 (0:1)
0:1 — Вайсс (32), 0:2 — Гамшик (58), 1:2 — Новиковас (90)

Германия – Сан-Марино 7:0 (4:0)
1:0 — Дракслер (11), 2:0 — Вагнер (16), 3:0 — Вагнер (29), 4:0 — Юнес (38), 5:0 — Мустафи (47), 6:0 — Брандт (72), 7:0 — Вагнер (85).

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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