Отборочные матчи ЧМ-18. Результаты дня

Казахстан – Дания – 1:3 (0:1)
0:1 — Йоргенсен (27), 0:2 — Эриксен (51 – с пенальти), 1:2 — Куат (76), 1:3 — Дольберг(81).
Азербайджан – Северная Ирландия – 0:1 (0:0)
0:1 — Даллас (90).
Шотландия – Англия – 2:2 (0:0)
0:1 — Окслейд-Чемберлен (70), 1:1 — Гриффитс (87), 2:1 — Гриффитс (90), 2:2 — Кейн, 90.
Словения – Мальта – 2:0 (1:0)
1:0 — Иличич (45), 2:0 — Новакович (84).
Польша – Румыния – 3:1 (1:0)
1:0 — Левандовски (29 – с пенальти), 2:0 — Левандовски (57), 3:0 — Левандовски (62 — с пенальти), 3:1 — Станку (77).
Черногория – Армения — 4:1 (2:0)
1:0 — Бечирай (2), 2:0 — Йоветич (28), 3:0 — Йоветич (54), 4:0 — Йоветич (82), 4:1 — Корян (89).
Норвегия – Чехия — 1:1 (0:1)
0:1 — Гебре Селассие (36), 1:1 — Седерлунд (55 — с пенальти).
Литва – Словакия – 1:2 (0:1)
0:1 — Вайсс (32), 0:2 — Гамшик (58), 1:2 — Новиковас (90)
Германия – Сан-Марино 7:0 (4:0)
1:0 — Дракслер (11), 2:0 — Вагнер (16), 3:0 — Вагнер (29), 4:0 — Юнес (38), 5:0 — Мустафи (47), 6:0 — Брандт (72), 7:0 — Вагнер (85).
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»