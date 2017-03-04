От «Лужников» до Воробьевых гор к ЧМ 2018 построят фуникулер

Работы уже начались. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Канатная дорога проектируется инвестором, работа идет по графику, они заливают монолитное основание для опор, на которые будет крепиться фуникулер. В принципе, они к чемпионату мира настроены сдать эту дорогу полноценно. Мы считаем, что это будет большой подарок для города, для болельщиков, для гостей».

Длина канатной дороги между «Лужниками» и смотровой площадкой на Воробьевых горах в Москве составит почти 800 метров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: riamo.ru