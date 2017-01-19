Осман Кадиев получил «Анжи» в качестве подарка от Сулеймана Керимова

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Осман Кадиев

Не так давно у махачкалинсокго «Анжи» сменился владелец. Осман Кадиев рассказал, как он стал владельцем клуба.

«Никаких покупок или продаж клуба не было. Перед Новым годом позвонили мне от моего друга Сулеймана Керимова. Сказали, что он хочет сделать мне подарок на праздник. Думал, он мне машину вручить хочет. Встретились. Керимов мне сказал: «Речь идет об «Анжи». Я или закрываю клуб или отдаю его тебе в надежные руки. Бери клуб и продолжай». Я вынужден был согласиться.

Кадиев отметил, что в его планах сделать так, чтоб в клубе играло как можно больше российских футболистов.

Самая главная задача — это стать командой и одной большой семьей. Начиная от уборщицы до президента, у всех должна быть одна цель — выиграть сегодняшний матч. Тогда у нас будет футбол. А вы, болельщики, поддерживайте команду! Я постараюсь сделать максимум, что клуб играл и побеждал», — сказал Кадиев.

Также Кадиев заявил, что Керимов будет помогать ему в работе.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: Комсомольская Правда

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Никита Пронин

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