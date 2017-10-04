Осман Кадиев: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»

Автор: Дмитрий Темников 0

Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился своим мнением относительно матча махачкалинцев с  «Зенитом» (2:2). Кадиев пожаловался на судейство в данной игре. 

«Что я еще могу сказать, если Матюнин (главный арбитр встречи) действительно убивает команду? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды», — заявил президент дагестанского клуба.

Как известно, Кадиев обвинял Матюнина еще во время матча против «Зенита». Накануне в интернете появилось видео, где Кадиев в перерыве игры говорит, что главный арбитр убивает его команду.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

 

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