Осман Кадиев: «Анжи» должен идти в ногу со временем и развиваться вместе с молодым поколением»

Футбольный клуб «Анжи» решил создать команду по Dota 2. Об этом заявил президент клуба Осман Кадиев.

«Киберспорт развивается в геометрической прогрессии. Очень большая аудитория футбольных болельщиков еще не охвачена, а киберфутбол развивается не самым лучшим образом в России. Нам хотелось пойти чуть дальше, решили создать команду в Dota 2. Это очень популярная игра в Европе и странах СНГ.

Молодежи это интересно. «Анжи» должен идти в ногу со временем и развиваться вместе с молодым поколением. Помимо этого, мы поднимаем бренд футбольного клуба.

Наша задача достойно представлять наш клуб и Россию на международной киберспортивной арене», — сказал Осман Кадиев.

В чемпионате страны «Анжи» занимает 11 место с 20-ю очками.

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Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»