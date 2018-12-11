Оскорблявший Стерлинга фанат «Челси»: «Мне стыдно, но это не было расизмом»

Мужчина раскаялся в своем поступке. Он заявляет, что не имел намерения унизить игрока по расовому признаку.

Колин Уинг, 60-летний болельщик «Челси», который был обвинен в неподобающем поведении в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча команд в 16-м туре английской Премьер-лиги (2:0), выступил с заявлением относительно инцидента.

«Мне очень стыдно за свое поведение, и я ужасно себя чувствую. Но, оскорбляя его, я не употреблял прилагательного «черный». Я сказал «манкунианский». Я хожу на матчи «Челси» уже 50 лет и в связи с местом, на котором я сижу, часто попадаю в объективы камер. Если бы я ранее был замешан в подобных ситуациях, меня бы уже поймали. Никто из находившихся рядом людей ничего не слышал.

Я хочу публично извиниться перед Рахимом и надеюсь, что он проявит себя лучше, чем я, и примет мои извинения. Хотя мое поведение и не имело расистского подтекста, я все равно повел себя неправильно. Это было ужасно, но из-за этого я уже потерял работу и сезонный абонемент, так что все получили то, чего хотели. Почему теперь нельзя оставить меня в покое?» — сказал болельщик в ходе общения со СМИ.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail