Оскар забил гол в дебютном матче за «Шанхай СИПГ»

Полузащитник Оскар забил гол в первом же матче за «Шанхай СИПГ», куда недавно перешел из «Челси». Бразильский футболист в товарищеской встрече с «Аль-Батином» из Саудовской Аравии вышел на замену во втором тайме и забил мяч, а его команда в итоге победила со счетом 2:1.

«Я тренировался только два дня. Это начало нового сезона. У нас есть только одна цель — победить. Мои товарищи по команде играли очень хорошо и старались помочь адаптироваться. Трудно показать хорошую игру за такой короткий промежуток времени»,- говорит Оскар

Фото: Global Look Press

Источник: BBC