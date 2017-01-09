Оскар забил гол в дебютном матче за «Шанхай СИПГ»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник Оскар забил гол в первом же матче за «Шанхай СИПГ», куда недавно перешел из «Челси». Бразильский футболист в товарищеской встрече с «Аль-Батином» из Саудовской Аравии вышел на замену во втором тайме и забил мяч, а его команда в итоге победила со счетом 2:1.

«Я тренировался только два дня. Это начало нового сезона. У нас есть только одна цель — победить. Мои товарищи по команде играли очень хорошо и старались помочь адаптироваться. Трудно показать хорошую игру за такой короткий промежуток времени»,- говорит Оскар

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Карлос Тевес отказался от перехода в китайский клуб

Аугусто

«Зенит» нацелился на Ренато Аугусто

Милош Красич может перейти в чемпионат Китая

Добавить комментарий

Войти с помощью: 