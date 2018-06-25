Оскар Табарес: «Здорово, что обыграли такого сильного соперника, как Россию»

Сборная России проиграла Уругваю в 3-м туре группового этапа ЧМ-2018 со счётом 0:3. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал победу своей команды.

«Я рад результату. Мы еще улучшаем свою игру, и это была отличная возможность сыграть с хорошим противником. Россия не сильно на нас давила. Мы прессинговали в первом тайме, но мы могли забить даже больше голов, чем забили.

Наша проблема – отсутствие опыта, иногда пасы отдавали неточно, и удары были неточны. Нужно улучшить нашу игру, ведь теперь каждый матч может стать последним.

Очень важно, что наши лидеры, Кавани и Суарес забили, ведь нападающие должны забивать. Я не говорю, что они должны быть индивидуалистами, но хорошо, что они забивают, мы будем улучшать их действия.

Хорошо, что мы не пропустили. Могу сказать, что моя команда выполнила план, который я разработал, футболисты его поняли. Мы удивляли Россию в некоторых моментах и смогли три раза закончить атаки голами. Это был сложный матч, ведь Россия не только играет в хороший футбол, тут ее поддерживают трибуны».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»