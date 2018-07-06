Оскар Табарес: «После второго гола стала очевидна разница между командами»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес ответил на вопросы журналистов после матча с командой Франции. Южноамериканская команда не сумела преодолеть стадию четвертьфинала.

— Сборная Уругвая не самая худшая и не самая лучшая команда на турнире, но чего вам не хватило, чтобы оказать сопротивление французам?

— Мы не играли настолько хорошо, насколько успешно выступали наши противники. Когда я говорю «мы», я имею ввиду всю команду, в том числе и себя. Мы очень многое сделали в последние 20 минут встречи, но нам не удалось использовать недостатки французской команды. В перерыве мы обсуждали, как нам нужно действовать на поле, но даже мои замены не повлияли на игру. Французы уверенно контролировали игру и после второго гола стала очевидна разница между командами. Они играли лучше нас.

— Чему ваши игроки сегодня научились?

— Мы и раньше проигрывали, поэтому ничего нового нам извлечь не удалось. Нам еще предстоит узнать победителя турнира, может быть Бразилия окажет сопротивление европейским командам. Но я все равно считаю Уругвай одной из сильнейших команд в мире.

— Планируете ли вы продолжать работу со сборной Уругвая?

— Сейчас я не хочу обсуждать этот вопрос. Есть футбольная ассоциация страны, которая и должна принимать решение. Я никогда не любил обсуждать такие темы и не собираюсь сейчас идти против своих принципов. Я не хочу сейчас затрагивать эту тему, чтобы журналисты написали что-то, что могло бы навредить ассоциации и команде.

— На ЧМ-2014 Игорь Акинфеев пропустил похожий гол, что сегодня Фернандо Муслера. Какие слова вы ему сказали в раздевалке?

— Я не буду с вами делиться тем, что я говорю своим игрокам. Наш вратарь очень важный член нашей команды. Я не хочу в чем-то обвинять кого-то из своих игроков.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев