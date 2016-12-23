Оскар официально перешел в «Шанхай СИПГ»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Оскар

Бразильский полузащитник покидает «Челси», чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

В новом клубе Оскар будет получать порядка 18 млн евро в год. Бразилец выступал за «Челси» с 2012 года, но в последнее время не пользовался доверием главного тренера. В текущем сезоне на счету 25-летнего хавбека было 9 матчей, в которых он отметился одной голевой передачей.

Сумма трансфера в китайский клуб составила около 70 млн евро. Напомним, что главным тренером «Шанхай СИПГ» является Андрэ Виллаш-Боаш, ранее тренировавший «Челси».

 

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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Антон Муша

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