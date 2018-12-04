Оштрафованный Юрген Клопп, РПЛ утвердила введение видеоповторов, УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

видеоповторы

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 декабря.

1. Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже зимой

По информации источника, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.

2. РПЛ не будет уменьшать количество команд-участниц

Об этом заявил Президент РПЛ Сергей Прядкин.

3. Юргена Клоппа оштрафовали за празднование гола

Санкции были введены из-за проступка немецкого специалиста во время игры с «Эвертоном».

4. РПЛ утвердила введение видеоповторов

Состоялось общее собрание клубов РПЛ, где утвердили использование системы.

5. УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks.

Фото: Global Look Press

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