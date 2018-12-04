Оштрафованный Юрген Клопп, РПЛ утвердила введение видеоповторов, УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 декабря.
1. Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже зимой
По информации источника, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.
2. РПЛ не будет уменьшать количество команд-участниц
Об этом заявил Президент РПЛ Сергей Прядкин.
3. Юргена Клоппа оштрафовали за празднование гола
Санкции были введены из-за проступка немецкого специалиста во время игры с «Эвертоном».
4. РПЛ утвердила введение видеоповторов
Состоялось общее собрание клубов РПЛ, где утвердили использование системы.
5. УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks.
Фото: Global Look Press