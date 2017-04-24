Геннадий Орлов: «Критика Березуцкого? Пусть перечитает правила»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Игрок «армейцев» ранее заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче «Зенит» – «Урал», в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

«Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче «Зенит» – «Урал». Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры», — заявил Геннадий Орлов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Василий Березуцкий принял участие в 22 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 предупреждениями. ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, отставая от лидирующего «Спартака» на 7 баллов. «Зенит» с 46 очками расположился на третьей строчке.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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