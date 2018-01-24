Организация Women’s Sports Trust выразила недовольство назначением Фила Невилла в женскую сборную Англии

Организация Women’s Sports Trust, борющаяся за равноправие женщин и мужчин в спорте, выступила с заявлением по поводу назначения Фила Невилла на пост главного тренера женской сборной Англии по футболу. Они остались крайне недовольны.

«Мы разочарованы отсутствием прозрачности в процессе и назначении Фила Невилла. Наша национальная сборная заслуживает самого лучшего тренера, чтобы реализовать громадный потенциал и вдохновить миллионы мужчин и женщин.

Мы также огорчены давними твитами Фила Невилла и отсутствием комментариев Футбольной ассоциации со стороны FA. В наше время люди и организации должны быть в курсе возможных сексистких выходок в прошлом и реагировать на них должным образом», – говорится в заявлении Women’s Sports Trust.

Фото: Global Look Press

Источник: Women’s Sports Trust