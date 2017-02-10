«Оренбург» хочет арендовать Михаила Кержакова

Голкипер «Зенита» не полетел на третий командный сбор. Клуб из Санкт-Петербурга хочет отдать Михаила Кержакова в аренду.

Михаил Кержаков не попал в заявку на сбор в Бельгии. «Зенита» планирует отдать вратаря в аренду. Главным претендентом на Михаила является «Оренбург». По сообщениям СМИ, если аренда состоится, то рассчитана она будет до конца текущего сезона.

Отметим, что вместе с Михаилом в аренду может уехать и Александр Кержаков, которого тоже не включили в заявку на третий сбор команды. Предложений по Александру пока не поступало.

В текущем сезоне чемпионата России Михаил сыграл 6 матчей и пропустил пять мячей. Три раза голкипер отстоял свои ворота на ноль.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс