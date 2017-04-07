«Оренбург» высмеял разбор судейских решений матча со «Спартаком»

«Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток» о матче «Спартак» — «Оренбург». В видео был высмеян разбор судейских решений прошедшего матча.

В видео «Оренбург» высмеивает оценки, которые дает по двум эпизодам этого матча бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд.

«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» — «Оренбург», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоялся на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля и завершился победой красно-белых со счетом 3:2.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Оренбурга»