«Оренбург» высмеял разбор судейских решений матча со «Спартаком»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Квинси Промес

«Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток» о матче «Спартак» — «Оренбург». В видео был высмеян разбор судейских решений прошедшего матча. 

В видео «Оренбург» высмеивает оценки, которые дает по двум эпизодам этого матча бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд.

«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» — «Оренбург», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоялся на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля и завершился победой красно-белых со счетом 3:2.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Оренбурга»

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