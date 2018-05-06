«Оренбург» вернулся в российскую Премьер-Лигу

В 37-м туре ФНЛ «Оренбург» обыграл «Авангард» (2:0), а «Енисей» сыграл вничью с «Шинником» (2:2). Эта победа гарантировала оренбургскому клубу участие в РФПЛ.

За один тур до конца первенства лидирующий в турнирной таблице «Оренбург» (83 очка) оторвался от занимающего третью строчку «Енисея» на пять баллов и вышел в российскую Премьер-Лигу. При этом команда Владимира Федотова ещё может финишировать на втором месте — у «Крыльев Советов» 79 очков и два матча в запасе.

«Оренбург» спустя год вернулся в высший дивизион. В прошлом году оренбуржцы вылетели из РФПЛ, проиграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»