«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 августа.
1. Премьер-лига. 4-й тур. «Анжи» в домашних стенах проиграл «Оренбургу»
Хозяева вели по ходу встречи, но не сумели удержать хотя бы ничью.
2. Давид Оспина стал игроком «Наполи»
Неаполитанцы взяли вратаря в годичную аренду из-за травмы нового голкипера Алекса Мерета.
3. «Ювентус» объявил об уходе из команды Клаудио Маркизио
Воспитанник туринского клуба провел в нем в общей сложности 25 лет.
4. Кевин де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы
Бельгиец получил травму колена, но сумел избежать операции.
5. «Реал» подал жалобу в ФИФА на «Интер» из-за переговоров с Лукой Модричем
Представители итальянского клуба вступили в переговоры с игроком без согласия «сливочных».
6. Брата Лионеля Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно
Матиас Месси получил условный срок за незаконное хранение оружия.
7. ФИФА уменьшила ответственность за договорные матчи
В частности, из документа исчезло слово «коррупция».
Фото: Global Look Press