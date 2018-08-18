«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Клаудио Маркизио

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 августа.

1. Премьер-лига. 4-й тур. «Анжи» в домашних стенах проиграл «Оренбургу»

Хозяева вели по ходу встречи, но не сумели удержать хотя бы ничью.

2. Давид Оспина стал игроком «Наполи»

Неаполитанцы взяли вратаря в годичную аренду из-за травмы нового голкипера Алекса Мерета.

3. «Ювентус» объявил об уходе из команды Клаудио Маркизио

Воспитанник туринского клуба провел в нем в общей сложности 25 лет.

4. Кевин де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы

Бельгиец получил травму колена, но сумел избежать операции.

5. «Реал» подал жалобу в ФИФА на «Интер» из-за переговоров с Лукой Модричем

Представители итальянского клуба вступили в переговоры с игроком без согласия «сливочных».

6. Брата Лионеля Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно

Матиас Месси получил условный срок за незаконное хранение оружия.

7. ФИФА уменьшила ответственность за договорные матчи

В частности, из документа исчезло слово «коррупция».

Фото: Global Look Press

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