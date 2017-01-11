«Орел» потерял статус профессионального футбольного клуба

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

ФК Орел

ФК «Орел» потерял профессиональный статус. Клуб официально перешел в любительскую лигу. 

«Орел» официально снялся с первенства ПФЛ. В официальном документе от исполняющего обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александра Савоськина говорится, что «вынужденное решение» было принято в связи «с существенным уменьшением финансирования».

Чиновник также отметил, что переход ФК «Орел» в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Исходя из ответа Савоськина, понижение в классе позволит «сформировать футбольную команду из орловских воспитанников», которая «будет способна решать высокие спортивные задачи».

Впервые о возможной потере профессионального статуса ФК «Орел» стало известно в конце ноября.

Фото: официальный сайт ФК «Орел»
Источник: orelgrad.ru

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Стандарт во спасение. Главные события 2-го тура ФНЛ

«Амкар» одержал минимальную победу над «Минском»

В России не верят в своих игроков

Добавить комментарий

Войти с помощью: 