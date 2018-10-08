Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В сети появилось видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпрогмторга Дениса Пака.

На видео отчетливо видно, как Кокорин подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника. После этого неизвестный наносит Паку удар кулаком в лицо.

Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев (на видео в худи с надписью Gucci на спине), он наносит удар одному из людей из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают.

Источник: телеграм-канал Mash
Видео: YouTube
Фото: Global Look Press

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