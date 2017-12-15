Оптимизм Путина, клуб РФПЛ на грани банкротства, Торбинский уехал доигрывать в Европу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 14 декабря.
1. «Амкар» может прекратить существование
Пермский клуб, набрав 21 очко после 20 туров, занимает 13-е место в таблице чемпионата России.
2. Владимир Путин: «Уверен, что к ЧМ-2018 все будет сделано в срок и качественно»
Президент России уверен, что все проекты будут сданы в сроки.
3. Финал Кубка России состоится на «Волгоград-Арене»
Матч состоится 9 мая.
4. Дмитрий Торбинский перешел в европейский клуб
Кипрский клуб «Пафос» объявил о заключении контракта с полузащитником.
5. Роналдиньо будет избираться в сенат Бразилии
Экс-футболист будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс.
Фото: Сергей Дроняев