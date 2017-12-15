Оптимизм Путина, клуб РФПЛ на грани банкротства, Торбинский уехал доигрывать в Европу. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Путин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 14 декабря.

1. «Амкар» может прекратить существование

Пермский клуб, набрав 21 очко после 20 туров, занимает 13-е место в таблице чемпионата России.

2. Владимир Путин: «Уверен, что к ЧМ-2018 все будет сделано в срок и качественно»

Президент России уверен, что все проекты будут сданы в сроки.

3. Финал Кубка России состоится на «Волгоград-Арене»

Матч состоится 9 мая.

4. Дмитрий Торбинский перешел в европейский клуб

Кипрский клуб «Пафос» объявил о заключении контракта с полузащитником.

5. Роналдиньо будет избираться в сенат Бразилии

Экс-футболист будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс.

Фото: Сергей Дроняев

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