Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

Завершился последний тур группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года. Определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре.
В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии. Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия (18 очков), она не сыграет на ЧМ-2018.
Сеянные: Швейцария, Италия, Хорватия, Дания.
Несеянные: Швеция, Северная Ирландия, Ирландия, Греция.
Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 17 октября, в 15:00 по киевскому времени.
Отметим, что стыковые поединки запланированы на 9-11 ноября 2017 года (первые матчи) и 12-14 ноября 2017 года (ответные поединки).
Источник: официальный сайт FIFA
Фото: Global Look Press