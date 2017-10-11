Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

Автор: Юрий Алеманов 0

Завершился последний тур группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года. Определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре. 

В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии. Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия (18 очков), она не сыграет на ЧМ-2018.

Сеянные: Швейцария, Италия, Хорватия, Дания.

Несеянные: Швеция, Северная Ирландия, Ирландия, Греция.

Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 17 октября, в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что стыковые поединки запланированы на 9-11 ноября 2017 года (первые матчи) и 12-14 ноября 2017 года (ответные поединки).

Источник: официальный сайт FIFA
Фото: Global Look Press

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