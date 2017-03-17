Определились участники 1/4 финала Лиги Европы, Курбан Бердыев станет консультантом сборной России, «Спартак» может приобрести Гелора Канга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 16 марта.

1. Лига Европы. 1\8 финала. Результаты матчей

2. Курбан Бердыев станет консультантом сборной России во время ЧМ-2018

3. «Спартак» может приобрести Гелора Канга

4. Анатолий Тимощук стал помощником Мирчи Луческу в «Зените»

5. «Мидлсбро» уволил Айтора Каранку с поста главного тренера

6. «Милан» отказал «Реалу» в продаже Джанлуиджи Доннаруммы

7. Вооруженное нападение. Кто из форвардов будет основным у сборной России в 2018 году

Фото: Global Look Press