Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка была полностью открытой, сеяных и несеяных не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре.
Пары 1/4 финала:
«Барселона» Испания – «Рома» Италия
«Севилья» (Испания) – «Бавария» Германия
«Ювентус» Италия – «Реал» Испания
«Ливерпуль» Англия – «Манчестер Сити» Англия
Первые матчи 1/4 финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
Фото: еженедельник «Футбол»
Источник: еженедельник «Футбол»