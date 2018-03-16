Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

 

Лионель Месси

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка была полностью открытой, сеяных и несеяных не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре.

Пары 1/4 финала:

«Барселона» Испания – «Рома» Италия

«Севилья» (Испания) – «Бавария» Германия

«Ювентус» Италия – «Реал» Испания

«Ливерпуль» Англия – «Манчестер Сити» Англия

Первые матчи 1/4 финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.

Фото: еженедельник «Футбол»
Источник: еженедельник «Футбол»

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