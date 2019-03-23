Оливье Жиру: «После Евро-2020 придется уступить дорогу молодым»

Французский форвард готов завершить международную карьеру. В 2020 ему исполнится 34 года.

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру после матча 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Молдавии сообщил, что завершит карьеру в национальной команде после европейского форума.

«Евро-2020 станет моим последним турниром со сборной Франции. После этого мне придется уступить дорогу молодым. Килиан Мбаппе станет законной девяткой в национальной команде», — сказал Жиру в ходе послематчевого интервью.

Напомним, Оливье Жиру является серебряным призером Евро-2016 и чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, за которую на данный момент сыграл 87 матчей, став автором 34 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: RTL France