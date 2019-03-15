Оливье Жиру: «Цель «Челси» — победа в Лиге Европы»

Нападающий лондонского клуба рассказал об ожиданиях команды на остаток сезона. «Челси» хочет максимкального количества трофеев.

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, который оформил хет-трик в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (5:0), поделился своими впечатлениями от игры.

«Сегодня вечером нашей целью была победа. Я остался очень доволен своими голами и голевой передачей на Каллума. Сегодня команда показала отличную игру. Когда я выхожу на поле, я стараюсь полностью выкладываться ради команды. Во второй части сезона я чаще играю в Лиге Европы, поэтому я и забиваю намного меньше голов в чемпионате Англии.

Это важная цель для нас, последняя возможность что-то выиграть. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Нам нужно финишировать в топ-4, но мы хотим выиграть Лигу Европы, это наша цель. В турнире участвуют несколько больших команд, так что очень интересно продолжать борьбу в этом турнире», — сказал Жиру.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Челси»