Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов на Олимпиаде в Корее

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) приняло решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно.

Собрание поддержало принятое накануне заявление комиссии спортсменов ОКР о поддержке российских атлетов, выразивших готовность принять участие в Играх. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков.

В собрании участвовали Жуков, министр спорта России Павел Колобков, главы национальных спортивных федераций и члены исполкома комитета. Оно проходило в закрытом режиме.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что сборная России не будет допущена до Игр в Южной Корее. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, команда будет носить название «Олимпийские атлеты из России».

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС