«Олимпиакос» в седьмой раз подряд стал чемпионом Греции

«Олимпиакос» стал чемпионом Греции за тур до окончания первенства. В матче 29-го тура «Олимпиакос» на своем поле победил ПАС со счетом 5:0.

Занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Греции ПАОК на выезде выиграл у «Платаниаса» со счетом 3:1, но все равно лишился шансов на чемпионство. За тур до окончания чемпионата «Олимпиакос» опережает ПАОК на шесть очков.

«Олимпиакос» стал победителем греческой Суперлиги в 29-й раз, что является рекордом. «Панатинаикос» выигрывал титул 17 раз. Также «Олимпиакос» выиграл чемпионат в седьмой раз подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»