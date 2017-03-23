«Олимпиакос» объявил о назначении нового главного тренера

В «Олимпиакосе» сменился тренер. В начале месяца в отставку был отправлен Паулу Бенту, а его место временно занял Василис Вузас, проработавший с командой чуть больше двух недель.

Вузас переведён на работу в Академию «Олимпиакоса», а руководить командой будет 57-летний Такис Лемонис. Срок соглашения не сообщается.

«Я рад вернуться в «Олимпиакос» более опытным и подготовленным. Наша главная задача – выиграть чемпионат и Кубок Греции. Надеюсь, что фанаты будут рядом, а теперь пора перейти от слов к делу», — сказал Лемонис.

Ранее Такис Лемонис работал с командой с 2000 по 2002 год и с 2006 по 2008 год.

В текущем сезоне «Олимпиакос» идет на первом месте в греческой Суперлиге, опережая «Панионис» на шесть очков после 25 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Олимпиакос»