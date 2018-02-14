Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею уступила словакам

Сегодня в Пхенчхане стартовал хоккейный турнир среди мужских команд. В стартовом матче сборная России с минимальным счетом уступила Словакии — 2:3.
Группа А. 1-й тур.
Россия — Словакия — 2:3 (2:2; 0:0; 0:1)
1:0 — Владислав Гавриков (Войнов, Широков, 02:54)
2:0 — Кирилл Капризов (Гусев, 04:08)
2:1 — Петер Олвецки (Граняк, 16:05)
2:2 — Мартин Бакош (17:55)
2:3 — Петер Черешняк (Гашчак, Бакош, 48:30, б)
В другом матче в нашей группе сборная Словении в овертайме одолела команду США — 3:2. Следующий матч россияне проведут против сборной Словении 16 февраля. Начало матча в 10:40 по московскому времени.
Фото: Global Look Press