Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею уступила словакам

Сегодня в Пхенчхане стартовал хоккейный турнир среди мужских команд. В стартовом матче сборная России с минимальным счетом уступила Словакии — 2:3.

Группа А. 1-й тур.

Россия — Словакия — 2:3 (2:2; 0:0; 0:1)

1:0 — Владислав Гавриков (Войнов, Широков, 02:54)

2:0 — Кирилл Капризов (Гусев, 04:08)

2:1 — Петер Олвецки (Граняк, 16:05)

2:2 — Мартин Бакош (17:55)

2:3 — Петер Черешняк (Гашчак, Бакош, 48:30, б)

В другом матче в нашей группе сборная Словении в овертайме одолела команду США — 3:2. Следующий матч россияне проведут против сборной Словении 16 февраля. Начало матча в 10:40 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

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