Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею уступила словакам

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сегодня в Пхенчхане стартовал хоккейный турнир среди мужских команд. В стартовом матче сборная России с минимальным счетом уступила Словакии — 2:3.

Группа А. 1-й тур.
Россия — Словакия — 2:3 (2:2; 0:0; 0:1)

1:0 — Владислав Гавриков (Войнов, Широков, 02:54)
2:0 — Кирилл Капризов (Гусев, 04:08)
2:1 — Петер Олвецки (Граняк, 16:05)
2:2 — Мартин Бакош (17:55)
2:3 — Петер Черешняк (Гашчак, Бакош, 48:30, б)

В другом матче в нашей группе сборная Словении в овертайме одолела команду США — 3:2. Следующий матч россияне проведут против сборной Словении 16 февраля. Начало матча в 10:40 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сборная России по хоккею

МОК не допустил на ОИ четверых российских хоккеистов

Состав сборной России на Олимпиаду, Матч звезд НХЛ и щедрость Кучерова. Главные хоккейные новости недели

Артем Дзюба

Дзюба продолжит карьеру в «Арсенале», «Спартак» пополнится футболистом «Сампдории», нападающий «Интера» рвется в «Зенит». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 