Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею побеждает Германию, и впервые в истории выигрывает Олимпийские игры

Сборная России по хоккею одержала победу в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане с командой Германии и выиграла золотые медали. Героем матча стал Никита Гусев, забросивший три шайбы в ворота немцев.

25 февраля, в заключительный день Олимпийских Игр, в Пхенчхане состоялся финал хоккейного мужского турнира, в котором встречались сборные России и Германии. Встреча получилась невероятной по своему накалу и судьба медалей решилась только в овертайме. К счастью, победили россияне – 4:3.

Российская команда впервые с 1998 года играла в главном матче Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.

В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси. Это были последние медали нашей команды.

В 1994-м в Лиллехаммере и в 2006-м в Турине российская команда оставалась четвертой, а в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи сборная России терпела поражение на стадии четвертьфинала.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат , MK