Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею побеждает Германию, и впервые в истории выигрывает Олимпийские игры

Мы олимпийские чемпионы! В финале Олимпиады-2018 обыграна сборная Германии со счетом 4:3 ОТ. Дубль на счету Никиты Гусева, также шайбы на счету Славы Войнова и (победная!) у Кирилла Капризова! #россиявмоемсердце

