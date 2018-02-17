Олимпиада-2018. Россия завоевала бронзу в лыжной эстафете

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сегодня на Олимпийских играх состоялась женская лыжная эстафета. Сборная России в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасий Седовой и Анны Нечаевской завоевала бронзу.

Олимпиада-2018, Пхенчхан, Республика Корея

Лыжные гонки, женская эстафета

Старт-лист:

1. Норвегия (Ингвильд Флюгстад Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) – 51.24,3
2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) – 2,0
3. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – 43,3
4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лииза Ропонен, Криста Пярмякоски) – 1.02,6
5. США (Софи Колдуэл, Сэди Бьорнсен, Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс) – 1.20,5
6. Германия (Штефани Болер, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Сандра Рингвальд) – 1.49,4

Общий медальный зачет:

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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