Олимп-Кубок России. 1/2 финала. Первый матч. «Урал» минимально победил тульский «Арсенал»

«Урал» победил тульский «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России. В Российском футболе впервые использовали VAR.

Олимп-Кубок России. 1/2 финала. Первый матч.

УРАЛ — АРСЕНАЛ — 1:0 (1:0)

Екатеринбург. 3 апреля.

Стадион «Екатеринбург-Арена». 20268 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Урал»: Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Поляков, Егорычев, Димитров (Араторе, 76), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).

«Арсенал Тула»: Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 73), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Горбатенко (Лесовой, 80), Альварес, Джорджевич.

Гол: 1:0 — Панюков (18)

Предупреждения: Мохаммед (44), Поляков (83), Страннберг (85), Берхамов (90).

Удаления: Бумаль (61), Григалава (85).

14 (9) удары (в створ) 5 (1)

17 фолы 15

2 офсайды 3

4 угловые 2

50 % владения мячом 50

«Урал» выиграл у «Арсенала» в первом матче 1/2 финала Олимп-Кубка России – 1:0. Единственный гол встречи забил Андрей Панюков.

В этой игре была впервые использована система видеопомощи арбитрам (ВАР) во внутренних российских соревнованиях. На 60-й минуте хавбек «Урала» Петрюс Бумаль дважды ударил локтем в голову Кантемира Берхамова. Еськов сначала показал французу желтую карточку, однако затем отправился смотреть видеоповтор.

После просмотра судья изменил решение и удалил Бумаля прямой красной карточкой.

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»